Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу об отмывании денег

Один из самых обсуждаемых инфлюенсеров Рунета, блогер-миллионник Гусейн Гасанов угодил в уголовный скандал. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Причина – подозрения в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье 174, часть 4 Уголовного кодекса РФ. За это нарушение инфлюенсеру грозит до семи лет колонии.

Материалы дела поступили в Чертановский суд Москвы 23 апреля 2025 года и были оперативно рассмотрены. В базе розыска МВД РФ имя блогера уже официально числится. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сам Гасанов с 2024 года находится за пределами страны. По неподтвержденной информации, он проживает в Азербайджане, откуда в последнее время делал публикации в соцсетях.

Кстати, в прошлом году Федеральная налоговая служба подала иск к предпринимателю, заявив о задолженности почти в 145 миллионов рублей. С этого момента начались проблемы с его компаниями: были заблокированы счета и арестовано имущество, включая автомобили премиум-класса и недвижимость. Основной актив – ресторанный бизнес под брендом "Банда Фудс" – оказался в подвешенном состоянии.

Бренд Гасанова всегда строился на образе успешного и щедрого человека, который раздает автомобили, квартиры и устраивает розыгрыши. Однако, как утверждают критики, за фасадом "успешного успеха" скрывались маркетинговые схемы с сомнительной прозрачностью. Нередко звучали обвинения в недобросовестных розыгрышах, где победители якобы получали не обещанные призы, а формальные "утешительные подарки". Публичные личности, в том числе Настя Ивлеева и Ида Галич, прямо критиковали блогера, обвиняя его в манипуляциях и отсутствии искренности.

Последние месяцы Гусейн Гасанов демонстрировал активность в мессенджерах и продолжал общение с подписчиками через закрытые платформы, даже обещая персональные ответы за донаты. Однако правовая ситуация, в которой он оказался, ставит под вопрос его дальнейшую карьеру. Попытки дистанцироваться от проблем внутри России теперь, очевидно, не сработали.