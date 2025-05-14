Актриса Кожевникова о скандале вокруг интервью Авербуха: "Отношений у Лизы не было"

Актриса и политик Мария Кожевникова высказалась по поводу нашумевшего интервью Ильи Авербуха, где он назвал свою супругу Лизу Арзамасову "женщиной, у которой уже все было" – в момент, когда ей только исполнилось 15 лет. В Сети это высказывание вызвало волну негодования: многие обвинили фигуриста в романтическом интересе к несовершеннолетней.

Кожевникова, лично наблюдавшая за участниками проекта "Лед и пламень", где Лиза и Илья познакомились, решила расставить точки над i. В своем блоге Мария заявила, что в тот период звезда "Папиных дочек" действительно была подростком – и выглядела, и вела себя соответствующе. Более того, все репетиции актриса посещала исключительно в сопровождении своей мамы. Она также опровергла слухи, что уже на тот момент Арзамасова и Авербух встречались.





"Мы все были на виду друг у друга‚ тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было!" – уверяет Мария.

Она отметила, что партнер Арзамасовой по шоу, фигурист Максим Ставиский, был к ней максимально бережен, а вся команда воспринимала девушку именно как подростка, а не как взрослую женщину.





В финале своего обращения актриса посоветовала порадоваться за крепкую семейную пару. Напомним, фигурист и актриса обменялись кольцами пять лет назад, когда ей было 25, а ему – 47. Сейчас у пары двое детей.



Тем временем сам Авербух после шквала критики заявил, что никому "не надо ни в чем разбираться", а слухи назвал "чушью и глупостью". Ксения Собчак, взявшая у него скандальное интервью, назвала происходящее "кипишем на пустом месте".

