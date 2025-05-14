Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля

На церемонии открытия Каннского кинофестиваля 51-летняя супермодель Хайди Клум вышла на красную дорожку в эффектном платье с оголенными плечами, высоким разрезом и внушительным шлейфом – вопреки новому дресс-коду фестиваля, который с этого года стал куда строже.

Появление Хайди моментально привлекло внимание: воздушное платье Ellie Saab из коллекции "1001 сезон" было украшено объемными лепестками роз и сшито из многослойной органзы. Смелый разрез до бедра, открытые плечи и трехметровый шлейф – все, что попало под ограничения Канн-2025, в этом наряде присутствовало. Впрочем, служба безопасности звезду не остановила – Хайди уверенно прошла мимо камер, позировала и, кажется, вовсе не волновалась из-за формальностей.





Новый дресс-код фестиваля в этом году запрещает не только излишнюю откровенность, но и слишком пышные наряды. Все – ради "пристойности" и практичности: длинные шлейфы мешают передвижению по дорожке и затрудняют посадку в зале. Однако Клум, кажется, решила, что мода – вне правил. Образ она дополнила розовыми босоножками на каблуке, серьгами-каплями и голливудским макияжем с акцентом на глаза.

Хайди оказалась не единственной нарушительницей: китайская актриса Ван Цяньхуэй тоже вышла на дорожку в пышном бальном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом – и также прошла без проблем.

Организаторы Канн заявили, что цель новых правил – не регламентировать моду, а "пресечь полную наготу" и соблюдать приличия. Но, как показывает практика, звезды пока воспринимают запреты скорее как рекомендации.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на открытии Каннского кинофестиваля 2025 в образе от Armani Prive.