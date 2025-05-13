Рудковская рассказала, что ее 12-летний сын уже заработал на квартиру на "Патриках"

Яна Рудковская снова ответила на критику в адрес ее 12-летнего сына Саши Плющенко. На этот раз продюсера возмутило, что в соцсетях их семью обвиняют в том, что родители якобы слишком давят на ребенка и вынуждают его заниматься фигурным катанием.

В ответ Рудковская объяснила, что Саша сам выбрал спорт и обожает лед. Более того – он уже зарабатывает своим трудом и достиг многого.

"На квартиру-то он на "Патриках" уже в 12 лет заработал, а вы?" – отметила она.

Поводом для критики стал пост, где говорилось, что Саша и его отец, Евгений Плющенко, могут вместе выполнять сложные прыжки. Пользователи посчитали, что это – попытка "внушить исключительность" ребенку и что родители не дают ему свободы выбора. Яна отреагировала резко.





"Мои коллеги, разбирающиеся точно получше вас в фигурном катании, тоже подтверждают, что подобных кейсов не было!" – сказала, как отрезала продюсер.

Яна также подчеркнула, что у каждого ребенка с раннего возраста должна быть дисциплина – это пригодится в будущем, даже если он выберет другой путь.

Напомним, недавно семья Плющенко обсуждала и другую неприятную историю – скандал с бывшим тренером Сергеем Розановым. Саша рассказал, что тот обижал его, кричал и унижал. Родители поддержали сына и не замолчали ситуацию.