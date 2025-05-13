Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

76-летний французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии. Парижский суд приговорил артиста к 18 месяцам условного лишения свободы после разбирательства по делу, в котором его обвиняли две женщины – декоратор и ассистент режиссера.

Инциденты произошли на съемках фильмов в 2014 и 2021 годах. Женщины рассказали, что актер допускал неподобающие прикосновения и оскорбительные высказывания сексуального характера. Одна из них, художница-постановщица Амели К., утверждает, что Депардье прижал ее к себе и удерживал между ног, сопровождая это грубой фривольной речью. Сам актер назвал случившееся "неловкостью" и попыткой удержаться на ногах, якобы "чтобы не поскользнуться".

Сторона обвинения настаивала на более жестких мерах: реальном тюремном сроке, штрафе в 20 тысяч евро, включении актера в реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления, а также обязательной психотерапии. Однако суд ограничился условным наказанием.

Это первый судебный приговор в череде обвинений, выдвинутых против звезды. За последние несколько лет около 20 женщин заявили о домогательствах со стороны Депардье, но только это дело дошло до суда.

Актер по-прежнему отрицает свою вину. Тем не менее, даже условный приговор – серьезный удар по репутации звезды европейского кино и знаковой фигуры французской культуры.