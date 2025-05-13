Белла Хадид перекрасилась в блондинку

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Светлый — природный оттенок волос модели. Спустя годы Белла Хадид решила снова вернуться к блонду.

Белла Хадид сменила имидж: супермодель перекрасилась в блондинку и уже появилась в новом образе на Лазурном берегу, где стартует Каннский кинофестиваль. Для многих такой поворот стал неожиданным – в последние годы Белла предпочитала темные оттенки.

На своей странице модель опубликовала свежие снимки, на которых заметно, что вместе с цветом она изменила и длину волос – скорее всего, с помощью наращивания. Новый оттенок максимально приближен к ее природному: Хадид от природы светло-русая, но долгое время оставалась брюнеткой. Как известно, темный цвет она выбрала в том числе для того, чтобы меньше сравнивали с ее сестрой – моделью Джиджи Хадид.

Белла Хадид. Фото: соцсети/@bellahadid

Хадид уже прибыла на Лазурный берег, где в ближайшие дни соберутся главные звезды кино и моды. Однако в этом году правила участия на фестивале стали строже – и это касается не только пригласительных. Организаторы Канн впервые ввели официальное ограничение на внешний вид гостей: чрезмерно откровенные наряды теперь под запретом.

В заявлении дирекции кинофестиваля подчеркивается, что нагота – будь то на красной дорожке или в зонах мероприятия – недопустима. Такое решение связано с тем, что в последние годы откровенные образы начали затмевать саму суть фестиваля.

Интересно, что именно Белла Хадид неоднократно становилась героиней заголовков благодаря своим смелым выходам. В 2024 году ее полностью прозрачное платье Saint Laurent стало едва ли не самым обсуждаемым образом Канн. Теперь, похоже, модная провокация уступает место более сдержанному гламуру.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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