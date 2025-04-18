Рудковская прокомментировала скандал с тренером, пристававшим к 11-летней фигуристке

Накануне в мире фигурного катания разразился громкий скандал. Фигуристка Вероника Жилина обвинила бывшего тренера академии "Ангелы Плющенко" Сергея Розанова в домогательствах. Прокомментировала историю Яна Рудковская, продюсер, бизнесвумен и мама троих детей.

"Поступки Сергея омерзительные", – заявила Рудковская. По ее словам, она не верит ни единому слову тренера, несмотря на его клятвы в невиновности.

По признанию Жилиной, когда ей было всего 11 лет, тренер заявлялся к ней в гостиничный номер и уговаривал "сделать массаж". Тогда Розанову было 30. Родители спортсменки – в частности, мама Людмила Алферова – решили рассказать об этом лишь спустя годы, когда поняли, что молчание может привести к повторению ситуации с другими детьми.





Яна, которая возглавляет академию вместе с Евгением Плющенко, заявила, что Розанов ушел из "Ангелов" еще четыре года назад. С тех пор, по ее словам, он не имеет к организации никакого отношения. Тем не менее, Рудковская считает необходимым озвучить свою позицию – как руководитель академии и как мама.

"Любое решение Ники и ее семьи мы поддержим. А также предоставим наших адвокатов на будущее, если все-таки они решат довести эту ситуацию до конца", – подчеркивает она.

Интересно, что еще до обнародования истории с Жилиной спортсмены отказывались тренироваться с Розановым, уходили из группы. В том числе и младший сын Яны и Евгения, Александр Плющенко.

Яна добавила, что после недавней огласки провела собственное расследование по одной из историй, в которой Розанов уверял их в своей правоте. Оказалось – соврал. Именно после этого она решила выступить публично.