Михаил Ефремов освободился из колонии спустя 4,5 года

Михаил Ефремов официально покинул стены белгородской колонии ИК-4. Сегодня, 28 марта, актера тайно вывезли с территории учреждения, чтобы избежать внимания прессы и не собирать вокруг себя толпы журналистов. Информацию подтвердил адвокат артиста.

Напомним, Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее летом 2020 года в центре Москвы. Тогда артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель второй машины – 57-летний Михаил Захаров – погиб на месте. Суд приговорил актера к восьми годам колонии, позже срок сократили, а на днях было принято решение об условно-досрочном освобождении.

Перед освобождением актер устроил "прощальный ужин" в колонии: накрыл стол для сокамерников с фруктами, сладостями и лимонадом за собственный счет. По возвращении в столицу Ефремов планирует пройти курс лечения – в колонии у него обострились проблемы со здоровьем, в том числе с легкими.

Теперь, уже на свободе, Ефремову придется соблюдать строгие условия: он обязан ежемесячно отмечаться в контролирующих органах, не имеет права менять место жительства и, что особенно символично, больше не сможет садиться за руль.