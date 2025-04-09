Александр Петров озвучил имя новорожденного сына

Актер Саша Петров поделился долгожданной новостью – 6 апреля у него родился сын. Еще вчера об этом журналистам рассказала его мама, а сегодня подтвердил и сам артист. Малыша назвали Федором Александровичем. Трогательное признание артист опубликовал в своем блоге, сопровождая его словами любви и благодарности жене.

"Любимая жена, спасибо за сына! Ты – богиня!" – написал звезда "Полицейского с Рублевки".

Роды, судя по всему, прошли в формате партнерских: Петров был рядом с Викторией до самого появления малыша. Сейчас молодые родители принимают поздравления от поклонников, а в Сети вовсю обсуждают имя новорожденного.





23-летняя Виктория Петрова, которая обычно старается избегать публичности, тоже поделилась личным. Беременность, по ее словам, была сюрпризом – сначала шоком, потом этапом принятия и адаптации. На поздних сроках ее беспокоили боли в спине, но массаж помог справиться с дискомфортом. А вот близких подруг с похожим опытом рядом не оказалось, и будущая мама оказалась "первооткрывателем" среди своего окружения.





Напомним, что свадьба Саши и Виктории осенью 2023 года стала полной неожиданностью. Бурный роман развивался стремительно: всего несколько свиданий – и уже ЗАГС. Интернет-пользователи тогда не скрывали скепсиса, особенно на фоне недавнего расставания актера с коллегой Стасей Милославской. По слухам, бывшая узнала о новом романе Петрова из соцсетей.

Ранее сообщалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала матерью.