Дочь Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, стала мамой – у нее родился сын. Радостное событие произошло 2 апреля, о чем молодая мама рассказала в своем блоге, опубликовав трогательное видео и подписав: "Добро пожаловать в мир, свет моей души". Мальчика назвали Марком.

Роды прошли в частной клинике, и новорожденный появился на свет накануне дня рождения бабушки – актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось бы 53 года.

О том, что Анна ждет ребенка, стало известно в декабре прошлого года. В одном из постов она неожиданно показала округлившийся живот и призналась, что для нее это – особенный, абсолютно новый опыт. В течение беременности Заворотнюк делилась с подписчиками своими ощущениями, говорила о физических и эмоциональных переменах, которые ее сопровождали.



Несмотря на активный образ жизни и прогулки по 10 тысяч шагов в день, прибавка в весе оказалась ощутимой. Анна с иронией писала, что "носит 12 килограммов счастья" и даже регулярная активность не помогает остановить этот процесс.



Пол ребенка пара узнала заранее, но подробности не афишировали. По словам Анны, они с мужем провели маленькую гендер-вечеринку – разрезали торт из любимой пекарни в Нью-Йорке. Там пара жила в период учебы и часто устраивала свидания. Мама точно предугадала, кто у них будет: с самого начала Анна была уверена, что ждет мальчика.



Папа новорожденного – предприниматель Тимур Исмаилов. С Анной они познакомились в США, а в 2022 году официально оформили отношения. Сейчас супруги живут в Дубае. Вместе они уже более восьми лет.



Ранее сообщалось, что отцом впервые стал актер Александр Петров. Он впервые показал сына и раскрыл его имя.