Воробьев назвал себя "идиотом" из-за своей критики в адрес девушек с макияжем

Певец и актер Алексей Воробьев в личном блоге признался, что пересмотрел свои взгляды на внешность и самовыражение. Поводом послужило его собственное поведение: примерив в один из дней классический образ с пиджаком и водолазкой, он неожиданно осознал, насколько это противоречит его прошлым высказываниям в адрес женщин, выбирающих макияж.

Ранее артист вызвал широкий резонанс своими заявлениями о том, что женщины, пользующиеся косметикой, якобы делают это исключительно ради внимания окружающих, а не для себя. Эти слова вызвали волну критики, и многие посчитали такую позицию поверхностной и обесценивающей индивидуальность.

Теперь же Воробьев отметил, что поймал себя на том же самом желании – выглядеть определенным образом просто потому, что он так себя ощущает. По его словам, этот момент стал для него личным открытием. Он признал, что ошибался, и с долей самоиронии назвал себя "идиотом", признав право каждого выглядеть так, как ему комфортно, независимо от чужого мнения.

"Будьте сегодня и в любой день такими, какими вы себя чувствуете и ощущаете. Не ради кого-то, а просто ради самих себя. Я вас очень люблю", – сказал артист.





Такое переосмысление артист объяснил внутренним ростом и необходимостью иногда ошибаться, чтобы двигаться вперед. Алексей Воробьев также поблагодарил аудиторию за терпимость и возможность быть собой, подчеркивая, что важнее всего – оставаться верным своим ощущениям, а не чьим-то ожиданиям.