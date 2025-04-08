Александр Петров впервые стал отцом

В семье актера Александра Петрова произошло значимое событие – его супруга Виктория подарила ему первенца. У пары родился мальчик. Как стало известно, беременность протекала без осложнений и проходила под чутким сопровождением доулы – специалиста, оказывающего психологическую и физическую поддержку будущим мамам.

Пара стала мужем и женой осенью 2023 года, спустя всего несколько встреч. Бракосочетание прошло в узком кругу, и долгое время пара не афишировала личные перемены. В декабре они официально объявили, что ожидают ребенка, а в начале февраля поделились с близкими полом малыша во время гендер-вечеринки.

Александр подошел к отцовству с большой ответственностью. В январе стало известно, что актер приобрел новый дом, чтобы создать комфортные условия для будущей мамы и ребенка. Для этого он даже расстался с прежней недвижимостью – двухэтажной квартирой, в которой ранее проживал со своей бывшей возлюбленной.

Интересно, что избранница Александра Петрова, по словам источников, давно мечтала о сыне. Беременность сопровождалась не только вниманием врачей, но и различными восстановительными практиками – от остеопатии до ретритов. Семья предпочитает сохранять личную жизнь в тишине, делясь новостями лишь с ближайшим кругом.