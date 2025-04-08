Визажист Сердар Камбаров расплакался после встречи с Ириной Шейк

Российский стилист и визажист Сердар Камбаров эмоционально отреагировал на встречу с супермоделью Ириной Шейк на торжественном вечере, организованном косметическим брендом d'Alba в Италии, где манекенщица выступала в роли официального представителя.

Камбаров, который славится сотрудничеством со многими российскими знаменитостями, прибыл на мероприятие в элегантном костюме и явно был настроен запечатлеть встречу со звездой. Однако его попытки наладить контакт с Ириной завершились не так, как он ожидал. После сделанной совместной фотографии стилист предложил записать короткое видео, чтобы передать привет своим подписчикам. Но в ответ Шейк отказала, дав понять блогеру, что тот слишком многого хочет.

Встреча с супермоделью вызвала у визажиста сильные эмоции. Позже он опубликовал видео, где не скрывал слез, объяснив, что был тронут самой возможностью увидеть Ирину лично. Пользователи социальных сетей отреагировали по-разному: одни посчитали его поведение чрезмерным, другие же выразили поддержку и сочувствие, заявив, что звезда могла проявить больше участия.

Сам Сердар Камбаров не стал углубляться в детали встречи, но дал понять, что для него произошедшее – это нечто большее, чем просто момент. "Мужчины тоже плачут, но только по Ирине Шейк", – сказал визажист.