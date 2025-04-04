Рэпер Паша Техник умер в Таиланде

Паша Техник, российский рэпер и основатель группы Kunteynir, скончался в Таиланде после продолжительной борьбы за жизнь. 41-летний артист, настоящее имя которого Павел Ивлев, оказался в критическом состоянии в одной из клиник на Пхукете в конце марта. По словам его близких, причиной госпитализации стало тяжелое отравление, предположительно вызванное приемом неизвестных веществ на вечеринке.

Состояние музыканта стремительно ухудшалось: его легкие были поражены практически полностью, развились тяжелые осложнения на печень и почки. Также сообщалось о перенесенной клинической смерти и необходимости подключения к аппаратам искусственного поддержания жизни. Врачи боролись за его жизнь, однако прогнозы оставались крайне неблагоприятными.

Семья и друзья Паши активно пытались добиться его перевода в Бангкок для оказания более квалифицированной помощи. Был приглашен российский реаниматолог, а менеджер артиста привез в Таиланд целую партию необходимых медикаментов. Однако местные врачи отказывались давать разрешение на транспортировку, ссылаясь на высокий риск для жизни пациента. Даже энцефалограмма, которую планировалось сделать накануне, должна была дать ответ, имеет ли смысл продолжать интенсивное лечение и возможен ли переезд.

О состоянии Паши регулярно сообщали его бывшая жена Ева Карицкая и представители команды. Они не теряли надежды, сообщая о каждом малейшем улучшении. Тем не менее, усилия оказались тщетны – 4 апреля стало известно, что артист ушел из жизни. Поддержка неравнодушных оказалась широкой: на лечение Паши Техника собирали средства по всей стране, а его поклонники и коллеги по цеху делились словами поддержки. Теперь же все выражают соболезнования его близким.

"Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", – написала Ева Карицкая в личном блоге.