Кристина Орбакайте не смогла распродать билеты на свой концерт в Литве

Выступление Кристины Орбакайте в Литве оказалось под большим вопросом. Менее чем за сутки до концерта певица столкнулась сразу с несколькими неприятностями: слабые продажи билетов, общественное возмущение и давление со стороны властей.

На фоне недавнего решения Латвии запретить Орбакайте въезд в страну, концерт в соседней Литве вызвал не меньше споров. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас лично выразил недовольство предстоящим выступлением артистки и даже потребовал, чтобы она публично высказалась против политики России – в противном случае концерт могут отменить.

Выступление дочери Аллы Пугачевой запланировано на 31 мая в Арене Прамога – зал вмещает около 4 тысяч зрителей. Однако ситуация с билетами напряженная: значительная часть мест в нижних рядах остается непроданной. При этом балкон почти заполнен, что может быть объяснено распространенной практикой – бесплатной раздачей дешевых билетов, чтобы избежать полупустого зала.

Билеты стоили от 45 до 105 евро (4 500-10 500 рублей), передает интернет-издание "Утро.ру". По заявлению организаторов, Кристина планировала исполнить как легендарные хиты, так и новые композиции – в том числе песню "Алла будет петь", посвященную ее матери, Алле Пугачевой.

Сама Орбакайте ситуацию пока не комментирует, как и ее команда.

Ранее сообщалось, что Орбакайте высказалась о своих последних концертах в России.