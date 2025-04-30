Эксперт по выживанию Ярин заявил, что горная болезнь Бони может привести к отеку мозга

Модель и блогер Виктория Боня решила покорить Эверест. Однако по пути на вершину ее подвело здоровье: на большой высоте у нее началась горная болезнь, и все закончилось эвакуацией с вершины на вертолете.

Эксперты уверяют: Эверест не прощает ошибок. Как сообщил специалист по выживанию Михаил Ярин, каждый подъем туда – это прямая угроза жизни.

"Считайте, что вероятность смерти на Эвересте почти 100%", – подчеркнул он.

У Бони началась типичная реакция организма – учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, слабость и головная боль. Горная болезнь не только ухудшает самочувствие, но и может привести к нарушению координации, потере контроля и даже отеку мозга, отметил специалист. Именно поэтому команда оперативно приняла решение спускаться.





"Непосредственно от горной болезни умереть нельзя, но от совокупности факторов вполне вероятно. Можно не контролировать свои действия, сорваться. Может быть отек мозга", – цитирует эксперта интернет-издание "Страсти".

Михаил Ярин отметил, что Виктория поступила правильно, выбрав здоровье, а не героизм.

Известно, что Боня не впервые отправляется в экстремальные походы и готовилась к восхождению с проверенными гидами. Несмотря на неудачу, она не собирается отказываться от своей мечты – блогер заявила, что восстановится и снова попытается покорить самую высокую точку на планете.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня повторила образ жены Канье Уэста, снявшись в прозрачном платье.