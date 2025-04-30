Эксперт по выживанию Ярин заявил, что горная болезнь Бони может привести к отеку мозга

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Виктория Боня дошла до базового лагеря Эвереста, однако была вынуждена вернуться из-за плохого самочувствия.

Модель и блогер Виктория Боня решила покорить Эверест. Однако по пути на вершину ее подвело здоровье: на большой высоте у нее началась горная болезнь, и все закончилось эвакуацией с вершины на вертолете.

Эксперты уверяют: Эверест не прощает ошибок. Как сообщил специалист по выживанию Михаил Ярин, каждый подъем туда – это прямая угроза жизни.

"Считайте, что вероятность смерти на Эвересте почти 100%", – подчеркнул он.

У Бони началась типичная реакция организма – учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, слабость и головная боль. Горная болезнь не только ухудшает самочувствие, но и может привести к нарушению координации, потере контроля и даже отеку мозга, отметил специалист. Именно поэтому команда оперативно приняла решение спускаться.

Виктория Боня. Фото: соцсети/@victoriabonya

"Непосредственно от горной болезни умереть нельзя, но от совокупности факторов вполне вероятно. Можно не контролировать свои действия, сорваться. Может быть отек мозга", – цитирует эксперта интернет-издание "Страсти".

Михаил Ярин отметил, что Виктория поступила правильно, выбрав здоровье, а не героизм.

Известно, что Боня не впервые отправляется в экстремальные походы и готовилась к восхождению с проверенными гидами. Несмотря на неудачу, она не собирается отказываться от своей мечты – блогер заявила, что восстановится и снова попытается покорить самую высокую точку на планете.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня повторила образ жены Канье Уэста, снявшись в прозрачном платье.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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