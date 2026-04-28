Осужденный на 7 лет бывший муж Лерчек выплатил налоговой службе 900 млн рублей

Артем Чекалин, ранее приговоренный к семи годам лишения свободы, покрыл задолженность перед налоговыми органами – сумма выплат составила 900 млн рублей. Рассказал об этом адвокат блогера Константин Третьяков. По словам юриста, его подзащитный чувствует себя хорошо и претензий к условиям, в которых он содержится, нет.

Параллельно стало известно, что в период нахождения Чекалина под стражей его аккаунт в соцсетях подвергся взлому. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки.

Напомним, приговор был вынесен 14 апреля. Суд признал Чекалина виновным в незаконных финансовых операциях, связанных с переводом средств за границу с использованием подложных документов. Помимо срока, ему назначен штраф в размере 194 миллиона рублей.

Спустя неделю после оглашения решения его этапировали в следственный изолятор. Вопрос о дальнейшем переводе в колонию будет решаться в установленном порядке. Как известно, адвокаты Чекалина уже обжаловали приговор.

Ранее ситуация получила широкий резонанс на фоне личной истории его бывшей супруги – Валерии Чекалиной. Известно, что у пары трое детей. Сама Лерчек сейчас проходит лечение от рака четвертой стадии с метастазами.