Эмили Блант призналась, что боялась Мерил Стрип на съемках "Дьявол носит Prada"

Актеры сиквела культовой киноленты "Дьявол носит Prada" продолжают продвигать сиквел. Накануне звезды, исполняющие главные роли в фильме, приняли участие в подкасте SiriusXM Front Row. Эмили Блант поделилась своими переживаниями, с которыми столкнулась во время съемок еще первой части кинокартины. По словам актрисы, на площадке она чувствовала себя уязвимо рядом с Мерил Стрип и даже боялась ее.

Блант объяснила, что тогда только начинала карьеру в кино, а Стрип уже считалась одной из главных актрис Голливуда. Ситуацию усугубляло поведение коллеги: она сохраняла холодность и почти не выходила из роли Миранды Пристли – властного главного редактора модного журнала.

Актриса призналась, что из-за этого ощущала себя "в зоне риска" и старалась не потеряться на фоне более опытной коллеги. Позже Блант отметила, что такая атмосфера помогла ей точнее передать состояние своей героини.

Картина "Дьявол носит Prada" вышла в 2006 году. Для Блант роль ассистентки редактора стала одной из первых заметных работ в кино.