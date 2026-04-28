Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней

Сегодня Виктория Боня в передаче "Полный контакт" встретилась с Владимиром Соловьевым, который недавно ее оскорбил. Диалог блогера и телеведущего начался с извинений Соловьева. Он признался, что был слишком резок.

"Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых: да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален", – заявил Соловьев.

Владимир уточнил, что его реакция была связана не столько с самим обращением к Владимиру Путину, сколько с его резонансом и тем, как отдельные формулировки были интерпретированы за пределами страны. При этом телеведущий также отметил, что считает некорректным называть его "мизогином", добавив, что, по его мнению, Боня сталкивалась с более жесткой критикой со стороны своего окружения.

Виктория Боня приняла извинения, кратко ответив: "Я рада, что вы извинились".

Во время беседы телеведущий также предложил Боне площадку на "Соловьев Live", где она сможет вести эфиры и обсуждать важные темы.

Напомним, обсуждение началось после того, как Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину, где затронула ряд социальных вопросов. Ролик вызвал широкий отклик в сети и был замечен на официальном уровне – в Кремле подтвердили, что поднятые темы находятся в работе.

На фоне резонанса Владимир Соловьев ранее выступил с резкой критикой блогера, что вызвало волну негодования среди зрителей. Многие, в том числе публичные личности, призвали наказать телеведущего. А Ксения Собчак написала заявление в Следственный комитет с просьбой проверить его высказывания.