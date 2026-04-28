Леди Гага и Doechii выпустили клип Runway для саундтрека к фильму "Дьявол носит Prada 2"

Видео, снятое режиссером Пэррис Гобел, разворачивается в сюрреалистичном пространстве – с черно-белыми полосами, вспышками света и даже искусственным дождем. В этом театрализованном сеттинге обе артистки буквально "играют в подиум", примеряя один за другим образы на грани моды и перформанса.

Леди Гага и Doechii представили клип на трек Runway. Песня стала саундтреком к одной из самых ожидаемых кинолент года "Дьявол носит Prada 2" (16+), премьера которого состоится уже в следующем месяце.

Видео: YouTube/@LadyGaga

Стилистика клипа – чистый camp с уклоном в haute couture. В кадре появляются расшитые кристаллами боди, гипертрофированные силуэты и драматичные платья с пышными юбками. Гардероб Гаги, как всегда, балансирует между авангардом и модной скульптурой: среди заметных образов – топ, напоминающий фарфоровую вазу, из коллекции дизайнера Daniel del Valle, а также архитектурный жакет с объемной юбкой из кутюрной линии Robert Wun.

Не менее выразительно выглядит и Doechii: в клипе она примеряет кутюрные силуэты от Viktor & Rolf, Gaurav Gupta и Harris Reed, а также театральные платья с историческим настроением от Claire Sullivan. В результате получился визуальный ряд, который скорее напоминает показ, чем музыкальный клип.

Сам трек продолжает эту же идею: мода здесь на первом месте. "Ты рождена для подиума – с понедельника по воскресенье", – звучит в песне.