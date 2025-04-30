Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной из-за кредитов

Григорий Лепс вновь перенес свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй. Причина – не капризы невесты и не творческие планы, а вполне прозаичная: у артиста возникли финансовые трудности. По информации друзей исполнителя, сейчас он пытается разобраться с долгами – речь идет о кредите на 300 миллионов рублей, который Лепс якобы взял для запуска нового бизнеса.

Предложение Авроре певец сделал еще год назад, тогда же должна была состояться и свадьба. Но все снова откладывается. На недавнем светском мероприятии артист прямо заявил: он не знает, когда сможет позволить себе ту свадьбу, которую заслуживает его избранница.



Источники, близкие к звезде, рассказали, что Лепс инвестировал большую сумму в запуск премиального бара в Москве. Первоначально затея казалась вполне реализуемой, но расходы оказались куда больше ожидаемого – и теперь артисту приходится разрываться между погашением долгов и поддержанием привычного уровня жизни.



"Просто не рассчитал с тратами, – говорят приятели Лепса. – Но твердо уверен, что заработает на новом детище миллионы и потом, закрыв долги, сыграет красивую свадьбу с юной невестой".

Аврора ситуацию комментировать не стала, но инсайдеры уверяют – пара по-прежнему вместе, хоть и не готова пока к пышным праздникам.