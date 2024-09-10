"В России всегда проблемы": Орбакайте высказалась о последних концертах на родине

Кристина Орбакайте на протяжении десятилетия не давала больших интервью из-за нелюбви к такому формату общения, однако накануне продолжительного тура по Америке певица сделала исключение и разоткровенничалась. Разумеется, не обошлось без воспоминаний о родине.

Рассказывая о предстоящих концертах в Канаде и США, Кристина Орбакайте подчеркнула, что обожает выступать в свободных странах – там, где люди не только работают и отдыхают, но и могут себе позволить иметь собственное мнение. Она выразила признательность поклонникам, которые, несмотря на сложные времена, приходили и приходят на ее концерты – например, на родине.

"В России всегда какие-то проблемы. <...> И мы это все вместе переживали с моей российской публикой", – высказалась дочь Аллы Пугачевой.





В ближайшем будущем Кристина Орбакайте не будет выступать в родной стране. Она надеется, что встретится со своими российскими поклонниками "в лучшей жизни". Ее последний концерт в России был в марте 2024 года – в Санкт-Петербурге. По словам певицы, то выступление стало для нее знаковым, поскольку оно состоялось в первое воскресенье весны – праздник желтых цветов, который придумала ее мать полвека назад. Тогда в Северной столице, как отметила 53-летняя артистка, собрались и ее поклонники, и ее матери.

Тур Кристины Орбакайте по Америке стартует 18 сентября. Сначала артистка выступит в Канаде – Торонто, Ванкувере и Сиэтле. Затем певица отправится в США – посетит Лос-Анджелес, Филадельфию, Нью-Йорк и другие города. Эти гастроли стали своего рода заменой отмененных концертов исполнительницы в России.

Напомним, Кристина Орбакайте живет в США последние шесть лет. До 2024 года включительно артистка приезжала в родную страну исключительно ради работы – съемок в фильмах и сериалах, а также концертов в столице и регионах. После ряда неоднозначных высказываний уехавшей из России Аллы Пугачевой на общественно-политические темы "отмена" коснулась и ее дочери.