Стартовала работа над спин-оффом сериала "Отчаянные домохозяйки"

Зрителей ждет возвращение на улицу, где буря страстей прячется за безупречными фасадами – в разработке находится новый сериал под названием "Вистерия Лейн", вдохновленный мелодрамой "Отчаянные домохозяйки". Проект станет не прямым продолжением, а самостоятельной историей, переосмысляющей концепцию оригинала с новыми героями, интригами и тайнами.

Разработкой сериала занимается студия 20th Television совместно с компанией Simpson Street, основанной актрисой Керри Вашингтон. Шоу создается для Onyx Collective – подразделения Disney, ориентированного на разнообразие в индустрии. За сценарий отвечает Натали Чейдез, известная по работам над "Бортпроводницей" и "Королевой юга". По замыслу создателей, зрителей ждет мрачная, но одновременно острая и ироничная драма, приправленная элементами детектива и сарказма.

Сюжет сосредоточится на жизни пяти женщин, которые делят один район и на первый взгляд кажутся образцовыми соседками. Но за их ухоженными дворами и улыбающимися постами в соцсетях скрываются тревожные тайны, ревность, предательство и глубокие личные драмы. Это новое поколение героинь, живущих в эпоху соцсетей, лайков и фасадного счастья.

Интересно, что в разработке сериала не участвует автор оригинала Марк Черри, хотя ранее он заявлял о планах создать приквел, действие которого должно было происходить в 1960-х годах. Тем не менее, не исключено, что в будущем он присоединится к проекту. Пока неясно, вернутся ли в новых сериях актрисы из оригинального состава – Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марша Кросс, Тери Хэтчер и Николетт Шеридан. Лонгория в недавнем интервью выразила готовность принять участие в перезапуске.

Сериал "Отчаянные домохозяйки" транслировался с 2004 по 2012 год и стал одним из самых успешных проектов канала ABC, получив множество наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус". Новый сериал "Вистерия Лейн" может стать свежим взглядом на ту же концепцию – с акцентом на современные реалии и обновленную женскую повестку.