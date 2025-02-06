Виктория Боня повторила образ жены Канье Уэста, снявшись в прозрачном платье

Похоже, эпатажный стиль жены Канье Уэста стал новым источником вдохновения для звезд. Виктория Боня решилась на смелый эксперимент и повторила скандальный образ Бьянки Цензори, которая на "Грэмми-2025" шокировала публику, сбросив шубу и оставшись в одном прозрачном мини.

45-летняя телеведущая не стала скромничать и представила свою интерпретацию провокационного образа. Она надела черное бра, трусики и кружевной прозрачный комбинезон, дополнив все это объемным пиджаком. В руках у Бони была миниатюрная зеленая сумочка из крокодиловой кожи – эффектный контраст к темному наряду.



Образ завершили гладкая укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза и губы. Впрочем, главное, что отметили поклонники – даже в таком дерзком наряде Боня выглядела стильно, элегантно и уверенно.



"Бьянка на минималках", – написала экс-избранница миллиардера Алекса Смерфита.

Виктория – одна из немногих, кто не осудил выходку Бьянки на "Грэмми", а даже похвалила ее за смелость. Она призналась, что если бы у нее был такой муж, как Канье Уэст, она бы тоже ходила без одежды.



Кстати, тренд на прозрачные наряды подхватили и другие звезды. Например, недавно Ольга Серябкина позировала в машине в откровенном атласном белье, колготках и ботфортах, чем также вызвала сравнения с Бьянкой.



Ранее Канье Уэст сделал заявление о диагностированном у него аутизме.