Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской артисткой

Ансамбль "Золотое кольцо" с его неизменной солисткой Надеждой Кадышевой неожиданно переживает вторую популярность. Песни коллектива, давно знакомые старшему поколению, сегодня стали находкой для молодежи. Неожиданное возрождение популярности произошло после того, как композиция "Плывет веночек" вдруг обрела вирусный успех в соцсетях. Эта песня, записанная много лет назад, словно заново родилась, подхваченная волной интереса со стороны студентов и подростков.

Теперь выступления проходят не в камерных залах, а на больших площадках – стадионах и аренах. Такое масштабное внимание закономерно отразилось и на финансовой стороне – гонорары артистки выросли в разы и сделали ее самой высокооплачиваемой звездой в российском шоу-бизнесе, пишет "Комсомольская правда". За прошлый год цена на корпоративные мероприятия с участием "Золотого кольца" увеличилась до 15-20 миллионов рублей, в зависимости от формата и места проведения. А кассовые концерты подорожали втрое – до 3 миллионов рублей.

Причина успеха – не только в ностальгии, но и в общей тенденции возвращения интереса к отечественной культуре. На фоне глобального тренда на патриотизм публика все чаще выбирает искренние и мелодичные композиции, исполненные с душой. Именно этим и цепляют песни "Золотого кольца": искренностью, близостью к народной традиции и понятной каждому мелодикой.

Не обошлось и без изменений в составе группы. Сын певицы Григорий Костюк, ранее занятый в менеджменте театра и бизнесе, неожиданно решил попробовать себя в роли артиста. Сегодня он – один из солистов коллектива, а также совладелец театра "Золотое кольцо", что укрепило семейный союз не только в личной, но и в профессиональной сфере.

Однако не все аспекты жизни Кадышевой и ее семьи столь же светлы. Личная жизнь сына артистки стала поводом для обсуждений в СМИ: две неудачные женитьбы, разлад в отношениях с детьми и скандалы с бывшими супругами заметно подпортили семейный имидж. Несмотря на это, творческий путь коллектива продолжается – гастрольный график расписан на месяцы вперед, а популярность артистов только набирает обороты.