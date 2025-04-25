У звезды "Гардемаринов" Сергея Никоненко подозревают рак

84-летний народный артист РСФСР Сергей Никоненко обратился к врачам и прошел медицинское обследование, в результате которого у него обнаружили опухоль предстательной железы. Врачи не исключают онкологический характер образования, однако официальных подтверждений пока нет.

По словам самого актера, он отправился к медикам, так как его уговорила жена. Помимо новообразования, у Никоненко выявили и другие возрастные недуги, включая скачки давления. Несмотря на это, артист сохраняет завидную стойкость – он, как и прежде, работает, выступает на театральной сцене и ездит с гастролями по России. По его словам, он старается не зацикливаться на диагнозах и предпочитает оставаться в движении и в профессии.

Напомним, 16 апреля Никоненко отметил 84-летие. За свою долгую карьеру он успел сняться в десятках культовых фильмов, включая "Гардемарины, вперед!", "Зимний вечер в Гаграх", "С любимыми не расставайтесь", "Каменская" и другие.

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