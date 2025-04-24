Джессика Альба после развода выставила на продажу свой особняк за 19 млн. долларов

Джессика Альба продает роскошный семейный особняк в Беверли-Хиллз за $18 995 000 – после 17 лет брака и громкого развода с Кэшем Уорреном. Дом, который когда-то был воплощением семейной мечты актрисы, стал последней связующей нитью с прошлой главой ее жизни.

Пара приобрела поместье в 2017 году за $10 миллионов, когда их семейная жизнь была в самом расцвете. Именно тогда Альба и Уоррен решили создать по-настоящему теплое, уютное пространство для своих троих детей – дочерей Хонор (16 лет) и Хейвен (13 лет), а также сына Хейса (7 лет). Дом прошел масштабную реконструкцию, которая длилась 18 месяцев. Альба лично курировала каждый этап, стремясь объединить эстетику и функциональность.

"Я хотела, чтобы все было красиво, но при этом удобно для детей", – говорила она в интервью в 2019 году.





В интерьере чувствуется внимание к деталям: от специально построенного камина для рождественских носочков до стены, украшенной семейными фотографиями. Просторный двор, светлые комнаты, теплая атмосфера – особняк стал настоящим символом их семейной идиллии.

Однако в декабре 2024 года пара объявила о расставании. Источники близкие к семье подтверждают: и Джессика, и Кэш уже покинули дом и начали новый этап жизни.