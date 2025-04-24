Данила Козловский выступит в Москве с моноспектаклем

Актер и режиссер Данила Козловский впервые за долгое время выступит в России с сольной программой. 20 июня в Театре Эстрады в Москве состоится премьера его моноспектакля под названием "Frank".

Шоу уже прошло в ряде зарубежных городов – в Берлине, Лондоне, Париже, Тель-Авиве, Дубае и других, а теперь постановку представят российским зрителям. Как уточняется на официальном сайте театра, "Frank" – это музыкальное шоу с элементами стендапа, в основе которого лежат известные песни Фрэнка Синатры, а также личные истории самого Козловского.

Продолжительность спектакля составляет полтора часа. Артист называет проект откровенным и искренним: в нем он делится воспоминаниями о семье, детстве, любви и профессиональном пути. Спектакль поставлен в сотрудничестве с театральным режиссером Саввой Савельевым. Их творческий тандем также презентовал в этом году новую программу "Check Up" на Кипре.

Организаторы отмечают, что постановка сочетает в себе музыку, юмор и элементы драматургии. По их словам, зрителей ждет яркое сценическое оформление и живой диалог с артистом.



Спектакль уже успела посмотреть Алла Пугачева, что вызвало заметный отклик в медиапространстве. Позже актриса и возлюбленная Козловского Оксана Акиньшина поблагодарила певицу за внимание к проекту, назвав ее "невероятной".



Напомним, что Козловский долгое время не выступал в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Его возвращение на столичную сцену стало неожиданной, но ожидаемой новостью для поклонников.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский показал редкое фото с пятилетней дочерью.