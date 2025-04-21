Александр Петров рассказал о тяжелых съемках фильма "Кракен"

Российский актер Александр Петров поделился впечатлениями о работе над новым фильмом-катастрофой "Кракен", премьера которого недавно прошла в Казани. По словам артиста, съемки проекта оказались одними из самых сложных в его карьере: съемочная группа трудилась в условиях, максимально приближенных к реальности – с холодной водой, затопленными декорациями и спецэффектами, воссоздающими подводную обстановку.

В центре сюжета – история экипажа российской подлодки, оказавшейся в эпицентре неожиданной угрозы. Петров исполнил роль командира субмарины Виктора Воронина, которому предстоит не только разобраться с морским чудовищем, но и решить внутренние конфликты на борту. Картина сочетает в себе элементы триллера, драмы и фантастики, при этом не теряя реализма и человеческой глубины.

Работа над фильмом велась на площадке с использованием сложных декораций и оборудования: съемки проходили на гидравлических платформах, внутри которых воспроизводилась атмосфера реального подводного корабля. По словам Петрова, актерам приходилось по 12 часов находиться в воде, что физически истощало, но позволило лучше прочувствовать героев.

"Было тяжело", – честно признался артист.

Особое внимание было уделено визуальной составляющей: создатели постарались максимально эффектно передать масштаб происходящего, при этом сохраняя интригу – морское чудовище лишь изредка мелькает в кадре, создавая напряжение. Это, по словам зрителей, добавляет ленте атмосферности и делает просмотр особенно захватывающим.

Александр Петров выразил надежду, что "Кракен" станет знаковым проектом для российского кинематографа и сможет продемонстрировать зрителям, насколько индустрия выросла как в плане технического исполнения, так и глубины содержания. Он также отметил, что не пытался воссоздать образ героя из прошлого – напротив, его персонаж получился живым, неоднозначным и человечным.

"Кракен" – это не только визуальное зрелище, но и попытка раскрыть сложные темы: братские отношения, личный выбор, самопожертвование и командный дух. И хотя подобные сюжеты не новы для мирового кино, российская адаптация предлагает уникальный взгляд, в котором сочетаются реализм, масштаб и характерный национальный подход к повествованию.