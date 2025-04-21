Моргенштерн* признался, что обманывал фанатов и сам жил в иллюзии

После трех месяцев, проведенных в реабилитационном центре, рэпер Моргенштерн* вышел на связь с подписчиками и поделился глубокими личными размышлениями. 27-летний артист, который ранее ассоциировался с роскошью, эпатажем и культом успеха, признался, что пересмотрел ценности и ощутил перемены внутри себя.

По словам музыканта, он давно ощущал внутреннюю пустоту, которую пытался заполнить материальными благами – славой, богатством, вниманием и яркими удовольствиями. Однако в условиях лечебницы, где ему помогают преодолеть наркотическую и алкогольную зависимости, он осознал, насколько иллюзорными были эти ориентиры. Исполнитель говорит, что теперь учится слышать себя по-настоящему и впервые задумывается о смысле жизни не в категориях карьерных достижений или внешнего успеха, а через внутренний отклик и поиск чего-то подлинного.

Признание, что он сам был жертвой и транслятором ложных идеалов, стало для Алишера Валеева одним из главных выводов за период лечения. Рэпер написал в своем телеграм-канале:

"Я стал понимать, что меня всю жизнь обманывали. И, более того, я сам вас обманывал. Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, красивой внешности и прочей материальщине".

Кроме того, он перестал испытывать стремление немедленно покинуть клинику и даже отказался от постоянного использования телефона, предпочитая сосредоточиться на процессе восстановления.

Параллельно артист анонсировал старт своего турне по Канаде и США – первый крупный концертный проект после начала рехаба. Несмотря на внешнюю активность, Моргенштерн подчёркивает: приоритетами для него сейчас остаются не гастроли и слава, а душевное равновесие и путь к настоящему наполнению.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории РФ.