Власти Великобритании запретили Канье Уэсту въезд в страну

Один из самых ожидаемых лондонских фестивалей, Wireless, отменен после резонансного решения британских властей. Причиной стал запрет на въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Артист планировал стать главным хедлайнером всех трех дней мероприятия, однако его участие вызвало широкий общественный и политический резонанс.

По данным британских СМИ, изначально музыкант получил электронное разрешение на въезд, но позднее оно было аннулировано после дополнительной проверки. Власти пришли к выводу, что его присутствие в стране не отвечает общественным интересам. Это решение последовало на фоне многочисленных скандалов, связанных с высказываниями исполнителя и его провокационными проектами последних лет.

Ситуация вокруг фестиваля начала осложняться задолго до официального запрета. Ряд крупных брендов отказался от партнерства с мероприятием, не желая ассоциироваться с фигурой рэпера. Дополнительное давление на организаторов оказали политики, включая премьер-министра Великобритании, который публично выразил обеспокоенность приглашением артиста.

Организаторы Wireless были вынуждены объявить об отмене июльского события, пообещав вернуть деньги всем зрителям. При этом подчеркивается, что на этапе подготовки контракта участие исполнителя не вызывало официальных возражений, однако ситуация изменилась по мере усиления общественной дискуссии.

Ранее Канье Уэст предпринимал попытки смягчить последствия своих действий, заявляя о готовности к диалогу с представителями еврейской общины и признавая необходимость переосмысления своих высказываний. Тем не менее, эти шаги не повлияли на окончательное решение британской стороны.