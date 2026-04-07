Sia будет выплачивать экс-супругу алименты в размере более 40 тысяч долларов

Завершился один из важных этапов бракоразводного процесса Сии Ферлер (более известна как Sia) и Дэна Бернарда. Певица достигнула соглашения по финансовым и опекунским вопросам, касающимся их общего сына. В рамках судебного урегулирования артистка согласилась ежемесячно выплачивать бывшему мужу 42,5 тысячи долларов на обеспечение двухлетнего Сомерсальта. Эти выплаты начались в начале апреля и продлятся до достижения ребенком совершеннолетия, с возможностью продления до окончания школы.

Дополнительно певица берет на себя значительную часть расходов, связанных с будущим сына. В перечень обязательств входят оплата обучения в частной школе, финансирование согласованных кружков и секций, а также медицинские затраты, не покрываемые страховкой. Более того, Sia обязана обеспечить наличие страхового полиса на крупную сумму либо альтернативного финансового инструмента, который гарантирует стабильную поддержку ребенку в случае непредвиденных обстоятельств.

Стороны также пришли к компромиссу по вопросу опеки. Родители сохраняют совместные юридические права, а физическое проживание ребенка будет регулироваться заранее установленным графиком. В документе детально прописано распределение будней, выходных и праздничных дат: сын будет в основном жить с отцом, а в некоторые праздники – проводить время с матерью.

Достигнутые договоренности стали результатом длительного и напряженного разбирательства, начавшегося после подачи заявления о разводе в 2025 году. Ранее между бывшими супругами возникали споры как о формате опеки, так и о размере финансовой поддержки. В частности, Бернард указывал на отсутствие стабильного дохода и настаивал на дополнительных выплатах от Сии, включая компенсацию судебных издержек.