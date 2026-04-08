19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли снялась в клипе южнокорейской певицы Dayoung

Шайло Джоли-Питт профессионально занимается хореографией. Дочь актеров появилась в подтанцовке с другими девушками.
19-летняя Шайло Джоли-Питт приняла участие в съемках клипа южнокорейской артистки Dayoung на трек What’s a Girl to Do. В видео Шайло появляется в составе танцевальной группы и исполняет хореографию вместе с певицей.
Для съемок она примерила несколько образов, включая стилизации с отсылками к культовым киноролям ее матери – Анджелины Джоли. В частности, пользователи отметили сходство с образом главной героини из культовой киноленты "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".
По данным источников, участие в проекте не было связано со звездной фамилией родителей: Шайло проходила кастинг на общих условиях и, вероятно, использовала творческий псевдоним.
Дочь Джоли и Брэда Питта уже несколько лет профессионально занимается хореографией. При этом съемки в клипе – не первый ее опыт работы на экране. Еще в детстве она снялась в "Загадочной истории Бенджамина Баттона", где сыграла дочь героя, исполненного ее отцом, а также участвовала в озвучке анимационного проекта "Кунг-фу Панда 3".
Напомним, после скандального разрыва актеров, который фактически произошел в 2016 году, а официально только два года назад, дети отказались от фамилии отца. Сообщается, что наследники не общаются с родителем и заняли сторону матери в этом конфликте. Всего у Брэда и Анджелины трое общих детей и трое приемных.
Сейчас Брэд Питт состоит в отношениях с Инес де Рамон. Джоли свою личную жизнь держит в тайне, что только провоцирует слухи.