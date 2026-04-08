19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли снялась в клипе южнокорейской певицы Dayoung

19-летняя Шайло Джоли-Питт приняла участие в съемках клипа южнокорейской артистки Dayoung на трек What’s a Girl to Do. В видео Шайло появляется в составе танцевальной группы и исполняет хореографию вместе с певицей.

Для съемок она примерила несколько образов, включая стилизации с отсылками к культовым киноролям ее матери – Анджелины Джоли. В частности, пользователи отметили сходство с образом главной героини из культовой киноленты "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

По данным источников, участие в проекте не было связано со звездной фамилией родителей: Шайло проходила кастинг на общих условиях и, вероятно, использовала творческий псевдоним.