Данила Поперечный* впервые станет отцом

Блогер опубликовала видео с моментом, когда узнала о беременности. На кадрах она смотрит на тест с двумя полосками и не скрывает растерянности. Под публикацией Чистякова оставила только эмодзи.

Данила Поперечный* и Полина Чистякова готовятся впервые стать родителями. О скором пополнении в семье стало известно из соцсетей Полины.

Новость быстро разошлась среди поклонников и коллег пары. Среди первых их поздравили Эльдар Джарахов, Руслан Усачев, Анна Линникова и Маша Миногарова. В комментариях пользователи также вспомнили недавние громкие новости о помолвке Димы Масленникова и Клавы Коки.

Отношения Поперечного* и Чистяковой начались в 2021 году. Уже через год пара официально оформила брак. Их союз развивался быстро: спустя короткое время после свадьбы супруги переехали в США, где живут сейчас.

Для обоих это будет первый ребенок. Ранее у Поперечного* были длительные отношения с Региной Ждановой, а Чистякова несколько лет встречалась с Николаем Соболевым. Оба романа завершились расставанием, несмотря на серьезные планы.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.