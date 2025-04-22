"Тимофей не поменял решение": Адвокат Прилучного заявил, что его сын от Муцениеце не придет в суд

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают делить главное после развода – не имущество, а собственного сына. 24 апреля должно состояться очередное заседание по делу о месте жительства 12-летнего Тимофея, но теперь стало известно, что мальчик в зале суда больше не появится.

"Никаких оснований для повторного допроса ребенка не имеется. Ведь на протяжении всего процесса, который длится год, он последовательно излагал свои мысли, свою позицию, ни разу не поколебался и не поменял решение", – прокомментировала адвокат актера Оксана Даниелова.

Напомним, Агата Муцениеце надеялась, что сын все же изменит свое мнение и выберет жизнь с ней. По словам актрисы, Тимофей отдалился от нее не по собственной воле, а под влиянием бывшего мужа. Представитель Муцениеце даже утверждает, что Прилучный контролирует общение ребенка с матерью: якобы нанял сыну охрану, сменил номер телефона и заблокировал Агату во всех мессенджерах.



В команде Прилучного уверены: такие заявления – не что иное, как попытка давления. Более того, адвокат Даниелова считает, что отказ Муцениеце признать выбор сына наносит тому психологический ущерб.



Хотя процесс тянется уже год, ставить точку пока рано. Суд еще не выслушал всех экспертов, и если кто-то не явится на слушание, дело снова отложат. Впереди – возможные прения сторон и, наконец, финальное решение.



Муцениеце, несмотря на болезненную ситуацию, старается держаться и даже шутит. Недавно, комментируя сложные отношения с сыном, она саркастически назвала его "откидышем" – возможно, пытаясь скрыть настоящую боль за иронией.



Ранее сообщалось, что Прилучный добился снижения алиментов детям от Муцениеце.