Леди Гага отменила концерт за несколько часов до начала из-за болезни

Леди Гага отменила концерт в Канаде за несколько часов до выхода на сцену. Выступление должно было состояться в рамках тура Mayhem Ball Tour. О решении певица сообщила в соцсетях. По словам артистки, причиной стала респираторная инфекция, из-за которой состояние 40-летней "мамочки монстров" резко ухудшилось.

Позже Гага уточнила, что медики настоятельно рекомендовали ей отказаться от выступления. Артистка призналась, что и сама понимает, что не может обеспечить шоу достойного уровня, и не хочет разочаровывать поклонников.

"Не думаю, что сегодня я смогу выступить так, как вы того заслуживаете", – добавила она.

Певица извинилась перед зрителями, которые планировали посетить концерт. Она подчеркнула, что решение далось ей непросто, но иначе поступить она не могла.

На момент публикации информация о переносе концерта или возврате билетов не уточнялась. При этом выступление должно было стать третьим в Монреале после двух уже состоявшихся шоу.

Тур Mayhem Ball Tour стартовал летом прошлого года и близится к завершению. Он проходит в поддержку альбома Mayhem, который принес певице "Грэмми" за лучший поп-вокальный альбом. За это время Гага выступила в США, Европе, Азии и Австралии.

Следующие концерты запланированы в Сент-Поле, а финальные шоу пройдут в Нью-Йорке. Состоятся ли они или певица отменит и их, пока не известно.