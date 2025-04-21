Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни

21 апреля в Ватикане подтвердили смерть Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет. Несколько последних месяцев понтифик боролся с тяжелой болезнью – осложнением воспаления легких, которое привело к проблемам с почками и общему ухудшению состояния.

Еще в феврале Франциска госпитализировали с бронхитом, который вскоре перешел в двустороннюю пневмонию. Позже врачи диагностировали респираторный криз, анемию и снижение уровня тромбоцитов. Также сообщалось о признаках почечной недостаточности, и понтифику потребовалось переливание крови и кислородная терапия.

Несмотря на тяжелое состояние, официальные представители Ватикана старались сохранять спокойный тон. В марте сообщалось об улучшениях: стабилизации легочной функции и временном ослаблении симптомов. Однако надежды на полное выздоровление таяли с каждым днем. Папа также испытывал трудности из-за старых проблем со здоровьем – в молодости ему удалили часть легкого после тяжелой пневмонии.

Католики по всему миру молились за здоровье Папы, однако болезнь оказалась сильнее.

Настоящее имя Папы Франциска – Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, в многодетной семье. В юности он увлекался танцами, работал химиком, а затем кардинально изменил свою жизнь – выбрал путь священнослужителя. В 2013 году он стал первым в истории Папой из Латинской Америки, приняв сан после отречения Бенедикта XVI.