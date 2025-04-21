Элизабет Херли объявила об отношениях с отцом Майли Сайрус

Британская актриса Элизабет Херли и американский кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус официально подтвердили свои отношения. Звезды опубликовали совместное фото, сделанное во время пасхальных выходных, чем вызвали ажиотаж в медиа и соцсетях.

На снимке 59-летняя актриса позирует в джинсах, белом топе и ковбойской шляпе, в то время как 63-летний певец – в джинсовой рубашке и с ободком в виде кроличьих ушек. Фото собрало тысячи лайков, включая одобрительный комментарий от сына актрисы, 22-летнего Дэмиана.

"Счастливой Пасхи", – написала Элизабет.

Херли и Сайрус познакомились в 2022 году на съемках фильма "Рождество в раю", и с тех пор, по информации инсайдеров, поддерживали тесное общение. Появление совместного фото стало первым публичным подтверждением их романа.



Ранее Элизабет Херли состояла в громких отношениях с Хью Грантом, а также была замужем за индийским бизнесменом Аруном Наяром. Последние ее серьезные отношения закончились в 2013 году.



Для Билли Рэй Сайруса это первый публичный роман после недавнего развода с австралийской певицей Файроуз, с которой он расстался спустя семь месяцев брака. Напряженные отношения с дочерью, певицей Майли Сайрус, также остаются в центре внимания. Во время церемонии "Грэмми" Майли не упомянула отца в благодарственной речи, что СМИ расценили как очередной намек на разлад в семье.

Ни представители Херли, ни Сайруса пока официальных комментариев не дали. Однако публикация фото однозначно воспринимается как подтверждение романтических отношений. А СМИ уже называют этот союз одним из самых неожиданных в шоу-бизнесе за последнее время.