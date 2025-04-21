Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей

Владислав Бакальчук обязан выплатить Татьяне Ким компенсацию в размере 217 миллионов рублей – таков итог одного из громких судебных процессов, связанных с разделом имущества бывших супругов и сооснователей Wildberries. Такое решение было принято Савеловским судом Москвы. Причиной для начисления выплаты стала разница в долях: Бакальчук получил 1/7 от общего имущества, но присужденная ему собственность оказалась дороже положенной доли.

В его распоряжение перешли квартира в Люберцах, участок земли в Зарайске, компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства на личных счетах. В свою очередь, Ким получила 1% акций в ООО "Вайлдберриз", став единственным владельцем маркетплейса, а также сохранила контроль над ООО "Вайлдберриз Банк" и финансовыми активами.

Разногласия между бывшими супругами начались летом 2024 года, когда Ким приняла решение объединить Wildberries с компанией Russ для создания новой цифровой платформы. Это вызвало открытое противостояние со стороны Бакальчука, который пытался оспорить сделку, обращался за поддержкой к региональным лидерам и обвинял бывшую жену в рейдерском захвате.

Конфликт сопровождался инцидентами, в том числе перестрелкой у офиса Wildberries в сентябре, после чего Ким сменила фамилию и подала на развод. В феврале 2025 года пара официально расторгла брак, а семеро детей остались под опекой матери.

Несмотря на судебное решение, история на этом не завершена: в Арбитражном суде продолжаются другие разбирательства между структурами, связанными с Ким и Бакальчуком. Среди них – многомиллиардные иски, касающиеся неотчитанных инвестиций и претензий на построенные объекты.