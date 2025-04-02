Анна Седокова впервые ответила родным Яниса Тиммы и обвинила их во лжи

Анна Седокова впервые публично ответила родным и близким своего бывшего мужа Яниса Тиммы, которые после смерти баскетболиста требовали от нее ответов. Певица заявила, что устала от того, что на имени покойного спортсмена пытаются пиариться даже самые родные люди, поэтому решила поставить точку в этом конфликте.

"Прекратите. И почитайте память человека, который был вам близок. Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает", – написала исполнительница в соцсетях.

Седокова не скрывает своего возмущения. Она уверяет, что близкие Тиммы ведут против нее настоящую травлю, распространяя недостоверную информацию и провоцируя общественное осуждение.





"Лучше займитесь чем-то действительно важным – организуйте турнир памяти или школу в честь Яниса, а не продавайте его вещи или щенков моей собаки", – заявила певица.

Одной из ключевых претензий семьи баскетболиста стала передача личных вещей Яниса. Родные утверждали, что не получили от Анны посылку, на что она ответила с иронией: "Вещи я вам не передала? Чеки приложить?" Чтобы не быть голословной, певица опубликовала фотографии коробок с вещами и чеки из службы доставки.



Напомним, сестра Яниса, Лелде Жандецка, рассказывала, что Анна обещала помочь с организацией похорон, но денег семья так и не увидела. По ее словам, Седокова связалась с ней 25 декабря, уточнила банковские реквизиты, но к 8 января средства так и не поступили.



Сама Анна утверждает, что искренне хотела помочь, но не собирается участвовать в грязных спекуляциях вокруг трагедии. Несмотря на напряженность, Седокова подчеркивает, что не хочет продолжать публичные разборки. Однако семья Яниса не отступает, настаивая на своих претензиях.



Ранее друг Яниса Тиммы заявил, что Седокова не приехала на опознание.