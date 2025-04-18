Суд отказался запрещать Лободе исполнение песни "К черту любовь"

История конфликта между автором песни "К черту любовь" Олегом Влади и украинской певицей Светланой Лободой получила продолжение. Истринский городской суд Московской области второй раз отклонил иск композитора, пытавшегося лишить артистку права исполнять его песню.

Поводом для судебного разбирательства стали политические взгляды Светланы Лободы и ее публичные заявления о России. По словам Влади, он ранее давал разрешение на использование своей композиции, но изменил позицию после того, как узнал, что певица собирается направлять часть гонораров на поддержку украинских вооруженных сил. Также он утверждал, что договор на передачу авторских прав не был заключен в полной мере и должен считаться недействительным.

Ранее Влади уже обращался в суд с подобными требованиями. Тогда инстанция признала передачу исключительных прав законной. После кассации дело было возвращено на повторное рассмотрение. Однако, несмотря на это, суд в Истре снова встал на сторону ответчика. Теперь автор хита готовит апелляционную жалобу, дата рассмотрения которой пока не определена.

Компания "Лобода Мьюзик" указана в деле как второстепенный ответчик. Она представляет интересы певицы и продолжает использовать песню в рамках прав, переданных ранее. Саму Лободу официально в зале суда не представляли, и она лично никак не комментировала иск композитора.

После отъезда из России весной 2022 года Светлана Лобода живет в Литве. Несмотря на позицию по политическим вопросам, она продолжает активно выступать, хотя по данным СМИ, ее доходы существенно сократились. Из российской собственности у нее остался только один автомобиль, а многие выступления, в том числе под песню "К черту любовь", были удалены с официальных площадок.