Михаил Боярский оказался в больнице из-за падения на спектакле в Санкт-Петербурге

В Сети появляется все больше сообщений о состоянии народного артиста России Михаила Боярского. Поводом для волнения стала информация о его падении во время театрального выступления в Санкт-Петербурге.

РЕН-ТВ сообщил, что инцидент произошел 14 апреля. По предварительной версии, во время репетиции или спектакля Михаил Сергеевич оступился и сорвался с возвышения, высота которого могла достигать трех метров. По данным телеграм-канала "112", артист упал на спину, в результате чего получил травмы, включая повреждения позвоночника и ушибы. После случившегося актера госпитализировали – он находится под наблюдением врачей.

На фоне случившегося Театр имени Ленсовета, с которым Боярского связывают долгие годы творческого сотрудничества, сообщил, что ближайший спектакль "Ромео и Джульетта" пройдет без его личного участия. Зрители услышат лишь заранее записанный голос Михаила Сергеевича, исполняющего роль герцога Эскала. Это решение приняли по рекомендации медиков, чтобы актер мог восстановить силы.

Несмотря на появившиеся тревожные заголовки, близкие артиста и представители театра уверяют: поводов для серьезной тревоги нет. Самочувствие актера оценивается как удовлетворительное, а его сын Сергей Боярский сообщил, что отец находится под контролем специалистов и идет на поправку.

Михаил Боярский числится в труппе Театра имени Ленсовета как приглашенный актер. Помимо "Ромео и Джульетты", он также играет в постановках "Театральный роман" и "В этом милом старом доме". Поклонники надеются, что любимый артист скоро вернется на сцену в полном здравии.