Райан Гослинг сыграет главную роль в новой части "Звездных войн"

Райан Гослинг меняет розовый кабриолет Кена на звездный истребитель: актер официально утвержден на главную роль в новой киноленте "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter). Об этом сообщила студия Lucasfilm, вызвав волну восторга – и, надо сказать, немало шока – среди поклонников легендарной саги.

"Сила – это загадочная вещь, и в данном случае сила заключается в фанатах", – сказал актер на презентации проекта, многозначительно добавив: "Да пребудут с нами фанаты!"

Картина станет первым фильмом вселенной после завершения саги о Скайуокерах. Режиссерское кресло займет Шон Леви (тот самый, что подарил нам "Очень странные дела" и "Главного героя"), а за сценарий отвечает Джонатан Троппер, известный по работе над "Дальше живите сами".

Действие развернется спустя пять лет после событий "Скайуокер. Восход", но все остальное – в стиле Lucasfilm – пока под грифом "секретно". Ни тебе трейлера, ни арта, ни намека на сюжетную линию.

Премьера намечена на 28 мая 2027 года, символично – в год 50-летия выхода первой части франшизы.

Для Райана это не просто шаг в sci-fi-вселенную, но и имиджевый поворот. После фееричного успеха "Барби", где он сыграл одного из самых обсуждаемых Кенов в истории, участие в "Звездных войнах" – это заявка на серьезную культовую роль и прямой путь в сердца миллионов фанатов по всему миру. Инсайдеры уже шутят, что Disney может выпустить коллекционную фигурку Кена-джедая.

Ранее Райан Гослинг признался, что семья помогала ему готовить номер для "Оскара".