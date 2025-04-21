Меган Маркл обвинила в плагиате британская писательница

Вокруг Меган Маркл разгорается очередной скандал – на этот раз герцогиню обвиняют не в семейных интригах, а в... плагиате. Британская писательница Мэл Эллиот заявила, что идея мультсериала "Перл", над которым Меган работала в 2021 году для Netflix, подозрительно напоминает ее собственную книгу Pearl Power, изданную за семь лет до анонса проекта герцогини.

"Меган – феминистка, которая защищает других женщин, поэтому я очень разочаровалась, когда увидела, насколько шоу "Перл" похоже на мою книгу "Перл Пауэр"", – прокомментировала Эллиот.

По словам автора, ее удивило, насколько концепция и даже имя героини совпадают. В книге – Перл Пауэр, в мультфильме – тоже Перл. Сюжет почти идентичен: девочка, вдохновленная выдающимися женщинами, учится быть сильной и смелой. Мэл отметила, что в книге она описывала историю своей дочери.

Менее чем через год после запуска Netflix закрыл проект, несмотря на многомиллионный контракт с Меган и Гарри. Сегодня имя "Перл" бесследно исчезло со всех платформ герцогини, и, как кажется, неслучайно.

Эллиот признает: она не может с уверенностью сказать, что Меган сознательно присвоила ее идею, но подчеркивает – сходство слишком очевидное, чтобы игнорировать.



На фоне этого скандала усиливается и другая критика в адрес Меган. Кулинарная передача "С любовью, Меган" не оправдало ожиданий зрителей – его назвали "пластиковым" и "слишком наигранным". Остальные проекты жены принца Гарри также не принесли обещанной прибыли, что, по слухам, стало причиной напряжения в отношениях с принцем Гарри. В светской хронике все чаще всплывает слово "развод", хотя пара и продолжает хранить молчание.



Напомним, Меган и Гарри отреклись от титулов и уехали из Великобритании пять лет назад, заявив о желании жить "обычной жизнью". Сама Меган пока не дала официального комментария на обвинения в плагиате. Но, как показывает практика, каждое ее молчание порождает только больше вопросов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл связалась с Билли Айлиш, чтобы оказать помощь ее 15-летней поклоннице.