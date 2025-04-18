"Пережила самый сложный период в жизни": Седокова дала первое интервью после смерти Тимы

Анна Седокова заговорила о самом тяжелом этапе в своей жизни – гибели бывшего мужа Яниса Тиммы. В эмоциональном интервью певица призналась, что до сих пор не может до конца осознать произошедшее, но старается жить ради своих детей и творчества.

"Я действительно переживала самый сложный период в жизни", – сказала исполнительница в выпуске шоу "По каверочку". – "И потеря любимого человека, потеря человека, который был очень важен для тебя, стала для меня огромным горем, несмотря на то, что у нас было сложно все. Меня атаковало огромное количество журналистов".

После трагедии, которая случилась спустя всего восемь дней после официального развода, на певицу обрушилась волна негатива – как со стороны хейтеров, так и близких родственников баскетболиста. Однако, как призналась сама Анна, она нашла в себе силы идти дальше.



Особую поддержку в эти месяцы Седокова нашла в детях. Напомним, у звезды трое наследников от разных браков: 20-летняя Алина, 13-летняя Моника и 8-летний Гектор. Сейчас, по словам певицы, именно семья помогает ей восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни.



Свою боль Анна выплеснула в музыке – недавно она выпустила трек "Ешь, люби, молись", который посвятила покойному Янису. А в студии уже готовится следующий – тоже очень личный. Кроме того, артистка снова начала выходить в свет: на этой неделе она появилась на ковровой дорожке премии "VOICE: Главные лица".

Ранее Седокова отреагировала на слухи о новом романе после смерти Яниса Тиммы.