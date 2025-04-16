Умерла заслуженная артистка России Ирина Кушнир

10 апреля 2025 года стало известно о смерти советской и российской актрисы Ирины Кушнир, которая с 1998 года являлась заслуженной артисткой России. Она прожила 68 лет. О трагической новости сообщила пресс-служба петербургского театра "На Литейном", где актриса служила почти четыре десятилетия. Дата прощания назначена на 17 апреля, церемония пройдет в Санкт-Петербурге, в крематории на Шафировском проспекте.

Ирина Николаевна родилась 1 ноября 1956 года. Театральное образование получила в Высшем театральном училище имени Щукина, окончив его в 1978 году. Свою творческую карьеру начала в Ленинграде, выступая на сценах местных театров. С 1988 года актриса была частью труппы Театра драмы и комедии на Литейном, где сыграла множество значимых ролей.

Кушнир блистала в таких постановках, как "Король Лир", "Три сестры", "Великая Екатерина", "Строитель Сольнес", "Театральный роман" и других. Она легко перевоплощалась из героини в характерную фигуру, сочетая в себе театральную мощь и внутреннюю деликатность. Ее актерская природа позволяла быть выразительной даже в самых лаконичных сценах.

Помимо сцены, Ирина Кушнир оставила след и в отечественном кинематографе. Она снялась в таких популярных проектах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", а также в ряде художественных фильмов, где ее игра была отмечена как искренняя и глубокая.

Зрители запомнили актрису как личность с уникальной энергетикой, а коллеги – как чуткого и преданного своей профессии человека. За годы своей работы она завоевала уважение и любовь публики, став неотъемлемой частью театральной истории Петербурга.

Причина смерти актрисы официально не раскрыта. Театр выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив, что ее вклад в искусство останется в памяти поколений. Уход Ирины Кушнир – это большая потеря для российской сцены и культурной среды в целом.