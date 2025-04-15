Певец Серега высказался о конфликте с Бастой

Певец Серега заявил, что "ссора" с Бастой (Василий Вакуленко) – не более чем недоразумение, и вовсе не повод искать конфликт там, где его нет. В интервью артист с юмором объяснил, что шумиха вокруг его трека "Антифриз" была скорее игрой на публику, чем настоящим спором.

Напомним, в 2017 году клип Сереги вызвал бурную реакцию: многие решили, что он высмеивает современных рэперов. Тогда Баста резко прокомментировал творчество коллеги в своём блоге, а в воздухе повисла идея рэп-баттла. Но, как оказалось, никаких настоящих обид между артистами нет.

"Да а не наговаривайте вы на Васю. Вася – вообще мой кумир!" – цитирует Серегу сайт "Страсти".

Артист заверил, что уважает и восхищается Бастой. Более того, он подчеркнул, что с удовольствием посмотрел интервью Вакуленко, снятое в Антарктиде, и считает, что такие вещи стоит показывать школьникам.

Что касается трека "Антифриз", то, по словам артиста, его просто неправильно поняли. Серега утверждает, что песня о любви и никакой критики других музыкантов там нет.

Ранее сообщалось, что рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей.