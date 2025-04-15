Кейт Бланшетт высказалась о намерении завершить карьеру

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт дала понять, что может вскоре попрощаться с актерской профессией. В интервью Radio Times 55-летняя актриса рассказала, что все чаще думает о кардинальных переменах в жизни.

Во время беседы с режиссером Джоном Тиффани Бланшетт, не сразу определившись со своим профессиональным статусом, в шутку сказала: "Я сдаюсь". Позже она пояснила, что речь идет о намерении закончить карьеру в кино и театре.

"Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно собираюсь отказаться от актерства", – призналась звезда "Авиатора".

Подобные заявления от Кейт звучат не впервые. В 2019 году на премьере "Куда ты пропала, Бернадетт?" она уже говорила, что чувствует: пришло время остановиться. А в прошлом году, в интервью Vanity Fair, призналась, что такие мысли посещают ее регулярно.

О сроках ухода Кейт пока ничего не говорит. Недавно она сыграла в спектакле "Чайка" в Лондоне, но останется ли эта роль финальной – актриса не уточняет.

Вне сцены у звезды насыщенная личная жизнь. С 1997 года она замужем за Эндрю Аптоном, и вместе они воспитывают троих сыновей и приемную дочь.