Николай Сердюков случайно сообщил, когда зарегистрирует брак с Ксенией Бородиной

Звездная пара Ксения Бородина и Николай Сердюков активно готовится к предстоящему бракосочетанию. Телеведущая неохотно делилась подробностями, однако на премии "VOICE: Главные лица 2025" влюбленные все же приоткрыли завесу тайны над предстоящим торжеством.

Пока Ксения с головой ушла в организационные хлопоты, примеряя свадебные наряды в Турции, Николай вместе с ней готовится к поездке в Милан – именно там пара планирует подобрать костюмы для жениха. При этом Бородина подчеркнула, что расходы на свадьбу оказались намного выше ожидаемых. Главные статьи затрат, по ее словам, – оформление зала, живая флористика и техническое оснащение мероприятия. Невеста особо отметила, что расходы на платье – лишь малая часть от общего бюджета.

Кстати, именно на декорациях настоял Сердюков: он выразил особое предпочтение к натуральным цветам, исключая использование пластика. Среди любимых – гвоздики, которые, вероятно, и станут частью цветочной концепции вечера.

Хотя пара старалась не озвучивать дату официальной регистрации, во время интервью Николай, вопреки словам возлюбленной о том, что торжество будет "в скором времени", случайно сообщил: церемония планируется на июнь. Конфуз попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Звездач".

Примечательно, что как раз в июне, 12 числа, у блогера день рождения, так что не исключено, что молодожены решили объединить сразу два повода для праздника. Церемония состоится в одном из московских ЗАГСов, а вот с планами на медовый месяц пара пока не определилась – плотный график и занятость берут свое.

Свадьба, несмотря на затраты, обещает быть масштабной. Гости увидят несколько образов невесты, а в развлекательной программе примут участие знаменитые артисты, имена которых пока держатся в секрете. Ксения Бородина и Николай Сердюков подчеркивают: все должно пройти по их сценарию, с учетом вкусов и стиля.