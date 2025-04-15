"Джигарханян заговорил о детях поздно": эксклюзивное интервью молодой мамы Цымбалюк-Романовской

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская 25 марта в обстановке строгой секретности родила дочь. И назвала ее Викторий, что значит "Победа". Победа над предрассудками, обстоятельствами, возрастом! Первое после родов откровенное интервью бывшая жена Армена Джигарханяны дала женскому журналу Клео.ру.

– Виталина Викторовна, вся страна уже две недели обсуждает рождение у вас дочери. Как вообще в 46 лет вы на этот смелый шаг решились?

– Честно говоря, не понимаю ажиотажа и всеобщего интереса, ведь рождение ребенка – самое обыкновенное дело. Да, я захотела стать мамой довольно поздно, просто прежде у меня в жизни были другие приоритеты. Например, я 17 лет прожила с Джигарханяном и целиком была погружена в заботы о нем. Сегодня у меня нет мужа, нет родителей, родственники живут далеко, и я их давно не видела, поэтому я вдруг поняла, что остро нуждаюсь в ребенке. А еще я начала воспитывать знакомых, потому что больше некого было. Теперь же есть дочь (улыбается).

– А в бытность жизни с Арменом Борисовичем о детях не думали?

– Он заговорил о них довольно поздно, когда был уже серьезно болен, пережил второй инсульт, имел тяжелую форму диабета и инсулинозависимость. С такими показателями даже куда более молодым людям завести детей почти невозможно. Да и когда мне было рожать, если с утра до вечера моя жизнь была посвящена Армену Борисовичу: кормила его, одевала, надевала ортопедические гольфы, сопровождала в театр, ночью несколько раз меняла ему кислородную маску, потому что он сам не умел.





К тому же мы жили в "однушке" и у нас просто не было условий, чтобы завести ребенка. Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него.

Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович.

– Как изменилось ваше миропонимание после того, как мамой стали?

– После родов прошло три недели, но меня до сих пор переполняют эмоции. От ощущения, что рядом есть живой человек, что он от тебя зависим. Первые две ночи, правда, были неспокойными, я понервничала. Но у меня после многих лет жизни с Арменом Джигарханяном стальная нервная система (смеется).

– А кто вас научил всем женским премудростям – как грудью кормить, как подгузники менять?

– Я рожала в хорошей больнице (в клинике акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева при Первом МГМУ имени И. М. Сеченова". – Прим. ред.), где мне все рассказали. Например, меня пугали перепады настроения у ребенка, но там объяснили, что это нормально.

– Какой вы мамой будете?

– Точно не как у Чехова в "Трех сестрах", когда Наташа говорит про ребенка: "Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет, нет, уверяю вас! Это необыкновенный ребенок". Уже сейчас приучаю дочь к хорошей музыке, но без фанатизма. Когда была беременной, ходила в Большой театр, на хорошие концерты. Особенно, судя по реакции у меня в животе, дочери понравилось, когда мы с ней были на концерт ансамбля танца Игоря Моисеева. А сегодня ставлю ей классическую музыку, которую дочь то внимательно слушает, то засыпает под нее.

– Выходы в свет уже планируете?

– "Выходы на панель", – как шутил Армен Борисович. Уже выезжаю с дочкой по делам. Скоро начну с ней ездить давать уроки музыки – у меня много учеников. И дочери уже понравилось ездить в автомобильном кресле под музыку. Что касается меня лично, то в следующем сезоне планирую вернуться к концертной деятельности.





– Няню взять не хотите? С ней будет легче совмещать материнство и карьеру.

– Ни в коем случае. Я не могу и мысли допустить, что мой ребенок будет на чужих руках, что его будет воспитывать чужая тетя. Хочу и в силах сделать все сама.

– А когда думаете крестить новорожденную Викторию?

– Пока не думаю. Пусть она вырастет, и сама примет решение, какая религия ей ближе. Так же было и со мной

– Виталина, вы – пример для многих женщин, поскольку родили без мужа и в зрелом возрасте. Дайте совет тем, кто все еще сомневается.

– Не нужно ничего бояться! Если что-то хотите сделать – делайте и не слушайте чужих советов. Это касается всего, тем более – ребенка. Быть мамой в любом возрасте – чудо и счастье. Я это поняла сейчас.